Следствие просит суд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову и смягчить меру пресечения Зуеву

Сторона следствия обратилась в городской суд Москвы с ходатайством отпустить из СИЗО бывшую замминистра просвещения Марину Ракову по делу об особо крупном мошенничестве, передаёт РИА Новости.

Кроме того, следствие просит смягчить меру пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву.

Ранее Марина Ракова признала вину в инкриминируемом правонарушении, выразив готовность возместить государству ущерб в размере 21 млн рублей.

Сергей Зуев, в свою очередь, также дал признательные показания и частично возместил ущерб. Его выпустили из СИЗО под домашний арест.

Ещё один фигурант разбирательства - ректор РАНХиГС Владимир Мау - отказался признавать вину по данному делу. Ранее ему вновь позволили вернуться к своим рабочим обязанностям.