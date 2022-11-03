МВД: Фигуранты "дела Раковой" признали вину и возместили ущерб

Фигуранты дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой признали вину в инкриминируемом правонарушении и возместили ущерб в размере 65 млн рублей, делится РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление столичного главка.

Данные участниками процесса показания позволили выявить других лиц, причастных к разбирательству. В связи с тем следствие обратилось с ходатайством в суд с просьбой смягчить фигурантам меры пресечения.

"Дело Раковой" возбудили в прошлом году. В нём фигурирует крупная сумма, которая якобы была похищена из средств, выделенных на реализацию проекта "Учитель будущего". Деньги поступили на баланс Фонда новых форм развития, главой которого являлась Марина Ракова. Её задержали 6 октября 2021 года. Уже на следующий день её поместили в СИЗО. Также в деле фигурирует ректора "Шанинки" Сергей Зуев. Под подозрением также был ректор РАНХГиС Владимир Мау.