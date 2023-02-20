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Новости 14:55

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

фото ЗакС политика Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Прокуратура Москвы сообщила 20 февраля об утверждении обвинительного заключения по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, а также Евгения Зака, Максима Инкина, Артура Стеценко, Кристины Крючковой, Ивана Федотова и бывшего ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Уголовное дело в отношении фигурантов будет передано для рассмотрения по существу в Никулинский суд Москвы.

По версии следствия, Ракова в бытность главой Фонда новых форм развития образования, а затем замминистра просвещения заключила с соучастниками ряд фиктивных договоров о трудоустройстве и выполнении работ на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.

В августе прошлого года Ракова признала вину в совершении инкриминируемых ей деяний. В ноябре стало известно о том, что вину признали и другие фигуранты.


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