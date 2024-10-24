Суд приговорил напавшего на Чибиса к 13 годам колонии строгого режима

Суд приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает 24 октября ТАСС.

Суд признал Быданова виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил запросы обвинения, обязав Быданова не менять место жительства и не выезжать за пределы муниципалитета после освобождения.

Инцидент произошел 4 апреля в Апатитах. Быданов напал на губернатора, когда тот выходил со встречи с местными жителями, и нанес ножевое ранение в живот. Андрею Чибису сделали операцию, и уже в том же месяце его выписали из больницы. Против Быданова возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство губернатора Мурманской области (4. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

фото: ЗАКС.Ру