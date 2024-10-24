В РКН заявили о блокировке 197 VPN-сервисов

К настоящему моменту на территории России блокировке подверглись 197 VPN-сервисов, заявил 24 октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора Сергей Хуторцев на форуме "Спектр 2024". Как отметил "Интерфакс", годом ранее глава РКН сообщал о блокировке 167 сервисов VPN.

"Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано", — приводит информагентство слова Хуторцева.

Как отмечает ТАСС, в представленной Хуторцевым презентации говорилось о блокировке 135 вредоносных приложений и 127 центров управления и распространения вредоносного программного обеспечения в 2024 году.

Ранее глава РКН Андрей Липов допустил возможность временной блокировки звонков через мессенджеры, которые не будут выполнять требования законодательства по противодействию мошенникам.

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