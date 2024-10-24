ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:59

В РКН заявили о блокировке 197 VPN-сервисов

фото ЗакС политика В РКН заявили о блокировке 197 VPN-сервисов

К настоящему моменту на территории России блокировке подверглись 197 VPN-сервисов, заявил 24 октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора Сергей Хуторцев на форуме "Спектр 2024". Как отметил "Интерфакс", годом ранее глава РКН сообщал о блокировке 167 сервисов VPN.

"Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано", — приводит информагентство слова Хуторцева.

Как отмечает ТАСС, в представленной Хуторцевым презентации говорилось о блокировке 135 вредоносных приложений и 127 центров управления и распространения вредоносного программного обеспечения в 2024 году.

Ранее глава РКН Андрей Липов допустил возможность временной блокировки звонков через мессенджеры, которые не будут выполнять требования законодательства по противодействию мошенникам.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 октября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама