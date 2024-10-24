Треть пассажиров поездов в Петербурге воспользовались Московским вокзалом

В период с января по сентябрь 2024 года вокзалы Петербурга обслужили в общей сложности 29,2 миллиона пассажиров, сообщила 24 октября пресс-служба Октябрьской железной дороги. Почти треть от этого количества пришлась на Московский вокзал.

"Лидером по пассажиропотоку за девять месяцев стал Московский вокзал — 9,9 млн человек", — рассказали в ОЖД.

В тройку самых загруженных вокзалов Петербурга также вошли Балтийский и Финляндский вокзалы, каждый из которых обслужил по 6,7 миллиона пассажиров. Витебским вокзалом воспользовались 3,9 миллиона, а Ладожским — два миллиона человек.

Из общего количества пассажиров железнодорожного транспорта 20,7 миллионов человек пользовались пригородными электричками. На долю поездов дальнего следования в Петербурге пришлось 8,5 миллиона пассажиров.

Фото: СПб-Главный / Telegram