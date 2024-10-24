В Петербурге повысят зарплату работникам транспорта

Заработную плату работникам транспортного комплекса Петербурга увеличат на 20 %, заявил 24 октября губернатор Александр Беглов на встрече с работниками отрасли. Повышение для сотрудников трех госпредприятий пройдет в два этапа, 1 ноября и 1 января соответственно.

"Заработная плата работникам "Горэлектротранса", "Петербургского метрополитена" и "Пассажиравтотранса" повышается на 10 % с 1 ноября этого года. Это относится к машинистам, водителям, кондукторам, обслуживающему персоналу", — цитирует пресс-служба Смольного слова Беглова.

Повышение зарплаты с 1 января 2025 года также запланировано на 10 %.

Ранее стало известно, что Петербург возглавил список регионов по величине невыплаченной заработной платы. Согласно данным Росстата, общая задолженность в городе составила 64,2 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру