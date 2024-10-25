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В Петербурге по-прежнему недоступна оплата парковок

фото ЗакС политика В Петербурге по-прежнему недоступна оплата парковок

В Петербурге продолжаются проблемы с оплатой стоянки автомобилей, сообщили утром 25 октября в Городском центре управления парковками. Возникшие сложности связали с техническими работами на сервисах парковочного пространства.

"На сервисах Единого городского парковочного пространства продолжаются технические работы.  Оплата парковочных сессий временно недоступна", — говорится в сообщении центра управления парковками.

Об изменениях в ситуации пообещали сообщить дополнительно. Вопросы о работе парковок можно задавать по телефону горячей линии ГЦУП 417-50-00.

Предыдущим утром водители также столкнулись с невозможностью оплатить стоянку транспорта. Причиной этого также стали технические работы на сервисах ГЦУП. До их завершения автовладельцев обещали не штрафовать за неоплату парковки.

Фото: ЗАКС.Ру


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