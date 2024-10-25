ЗакС поднял оклад губернатору, чиновникам и депутатам

На прошедшем 23 октября заседании Законодательного собрания депутаты проголосовали за увеличение окладов губернатора, госслужащих, а также своих окладов. Новый реестр государственных должностей презентовал представитель главы города в ЗакСе Константин Сухенко.

— [Поправка] действительно актуализирует реестр должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и для людей, которые работают в органах власти Санкт-Петербурга, там только хорошие новости, — презентовал проект Сухенко.

— Интересно, — прокомментировал услышанное спикер ЗакСа Александр Бельский. — Закрытым пакетом хорошие новости передаете?

Поправку приняли 46 голосами "за" при двух воздержавшихся.

Согласно обновленному регламенту, оклад губернатора Петербурга увеличится с 60 до 72 расчетных единиц. Аналогичным образом увеличится и оклад председателя Заксобрания.

Оклад вице-спикера ЗакСа составит 68 расчетных единиц против нынешних 56. Председатель органа ЗакСа будет получать 65-67 базовых единиц, его заместитель — 64-66 единиц, а председатели профильных и редакционных комиссий — 65-67 единиц. Сейчас они получают 53-55, 52-54 и 53-55 единиц соответственно. Минимальное значение в каждом случае предусмотрено для впервые избранных парламентариев.

Оклад депутатов вырастет с 51-53 единиц до 63-65.

Оклад вице-губернатора вырастет с 56 до 68 единиц, член правительства города будет получать 66 единиц вместо 54. Главе Горизбиркома увеличат оклад с 53 до 65 единиц, его заместителю и секретарю — с 49 до 61 единицы. Член комиссии, осуществляющий полномочия на постоянной основе, будет получать 59 единиц вместо нынешних 47.

Фото: ЗАКС.Ру