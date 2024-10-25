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Новости 9:58

Пенсионерка получила 40 тысяч рублей за сломанное при падении на льду плечо

фото ЗакС политика Пенсионерка получила 40 тысяч рублей за сломанное при падении на льду плечо

Суд удовлетворил иск прокурора Адмиралтейского района о взыскании компенсации пенсионерке за травму при падении на обледенелом тротуаре, сообщили 25 октября в надзорном ведомстве. Сломанное плечо оценили в 40 тысяч рублей.

В районную прокуратуру обратилась сама 86-летняя пострадавшая. Как выяснилось, 30 января она поскользнулась на тротуаре у дома № 9 по Курляндской улице. При осмотре в медучреждении у нее диагностировали перелом плеча.

"Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории СПб ГУДП "Центр"", — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требование было удовлетворено.

Фото: ЗАКС.Ру


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