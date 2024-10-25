Пенсионерка получила 40 тысяч рублей за сломанное при падении на льду плечо

Суд удовлетворил иск прокурора Адмиралтейского района о взыскании компенсации пенсионерке за травму при падении на обледенелом тротуаре, сообщили 25 октября в надзорном ведомстве. Сломанное плечо оценили в 40 тысяч рублей.

В районную прокуратуру обратилась сама 86-летняя пострадавшая. Как выяснилось, 30 января она поскользнулась на тротуаре у дома № 9 по Курляндской улице. При осмотре в медучреждении у нее диагностировали перелом плеча.

"Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории СПб ГУДП "Центр"", — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требование было удовлетворено.

Фото: ЗАКС.Ру