ЦБ устроит голосование за символы для новой тысячерублевой купюры

Банк России объявил 25 октября о планах провести "народное онлайн-голосование" по определению символов для новой купюры номиналом в одну тысячу рублей. Банкнота будет посвящена Приволжскому федеральному округу.

Список достопримечательностей округа, которые могут быть использованы в дизайне купюры, рассмотрит консультативный совет при ЦБ. При оценке будет учитываться их значимость и популярность. В дальнейшем специалисты изучат возможность гармоничного размещения изображений "на ограниченном пространстве банкноты". В конце ноября планируется представить окончательный перечень символов, после чего провести голосование по ним.

"В прошлом году выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, мы приняли решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать ее более открытой", — отметили в Центробанке.

Лицевая сторона купюры с изображением Нижнего Новгорода останется такой же, что и год назад. Голосование будет проходить лишь по дизайну обратной стороны, на которой в 2023 году были помещены виды Казани. В тот раз нарекания общественности вызвало отсутствие креста на изображенной Дворцовой церкви. Позже ЦБ приостановил выпуск купюры для доработки ее облика.

Фото: ЗАКС.Ру