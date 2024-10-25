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Новости 11:35

Крупнику сообщили о планах сделать обязательным триколор на номерах машин

фото ЗакС политика Крупнику сообщили о планах сделать обязательным триколор на номерах машин

До конца 2024 года ГАИ планирует сделать обязательным изображение триколора на автомобильных номерах, сообщила 25 октября "Парламентская газета" со ссылкой на ответ ведомства лидеру фракции "Единая Россия" в петербургском ЗакСе Павлу Крупнику. В начале августа депутат предложил ГАИ ввести наказание для водителей за отсутствие государственной символики на номерах.

В полученном ответе на запрос Крупника говорится о том, что сейчас в ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" не прописано обязательное использование триколора на номерах. В то же время в документе прописано то, как должно выглядеть изображение государственного флага при его использовании.

Сейчас ГОСТ корректируется с тем, чтобы запретить изготовление номеров без изображения на них флага, сообщили Крупнику в ГАИ. "Ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года", — говорится в документе.

Ранее стало известно о том, что Крупник направил главе ГАИ Михаилу Черникову предложение ввести санкции за отсутствие триколора на госномерах. Отказ от использования государственной символики единоросс расценил как вызов обществу. В качестве наказания он предлагал установить запрет на использование такого транспортного средства или же временно лишать водителей прав.


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