ФСБ заявила о хищении 13 млрд рублей при разработке отечественного планшета

Свыше 13 млрд рублей было похищено при создании российского планшета, сообщили 25 октября в Центре общественных связей ФСБ. Уголовное дело расследуется Следственным департаментом МВД по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе сопровождения расследуемого Следственным департаментом МВД России уголовного дела <...> установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 миллиардов рублей", — говорится в сообщении, распространенном спецслужбой.

В ФСБ отметили, что "Пластик Лоджик" была создана Роснано в 2010 году для реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения". В течение следующих 10 лет Роснано перевело на счета организации свыше 13 млрд рублей, при этом необходимые для производства мощности и персонал у компании отсутствовали, заявили в службе.

Следствие полагает, что полученные средства были выведены за рубеж. С 2020 года Галкин находился за рубежом. В 2024 году он был задержан при попытке въехать в Россию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал экстрадировать в Россию бывшего главу Роснано Анатолия Чубайса, который с 2022 года находится за рубежом.

Фото: ЗАКС.Ру