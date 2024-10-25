Памятник погибшим в пандемию медикам открыли в честь юбилея больницы святой Марии Магдалины

В честь юбилея детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины открыли памятник медикам, погибшим во время пандемии, сообщила 25 октября пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов поздравил коллектив больницы, отметив её важную роль в системе детского здравоохранения.

Здание больницы, построенное в 1795 году по проекту Луиджи Руска, стало медицинским учреждением в 1828 году при поддержке императрицы Марии Федоровны. Сегодня это многопрофильный стационар на 360 коек, где оказывают помощь по нефрологии, кардиологии, ревматологии и другим направлениям, и работают отделение реанимации и амбулаторно-консультативное отделение.

Беглов подчеркнул, что опыт больницы важен для города и региона, а учреждение остаётся базой для подготовки молодых специалистов.

фото: ЗАКС.Ру