В России планируют эксперимент с биометрией для аренды самокатов

В России планируют рассмотреть возможность эксперимента по применению биометрических технологий в сервисах кикшеринга. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко дал поручение ведомствам проработать этот вопрос, сообщает 25 октября ТАСС.

Предполагается, что эксперимент будет способствовать повышению безопасности на дорогах, позволяя предотвратить случаи несанкционированного использования самокатов.

Напомним, что 23 сентября председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров предложил повысить штрафы за совместную езду на одном электросамокате и прочие нарушения ПДД.

фото: ЗАКС.Ру