Глава комздрава рассказал о состоянии пострадавших после нападения в "Окее"

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 25 октября приехал в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и поделился с журналистами информацией о состоянии пострадавших после нападения в гипермаркете "Окей".

Трое находятся в больнице №26. Двоих (мужчину и женщину) прооперировали, они сейчас в реанимации. Мужчина в "крайне тяжелом" состоянии, женщина в состоянии средней степени тяжести. Еще одна женщина в состоянии средней степени тяжести находится в реанимации с диагностическими целями для уточнения характера повреждений.

Злоумышленник и еще двое пострадавших находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Директор института Вадим Мануковский поделился, что нападавший получил колото-резаные ранения кистей и пребывает в "остром психозе". При задержании он также получил ушиб легкой степени, следы алкоголя не обнаружены. Результаты токсикологических тестов станут известны в течение нескольких часов.

У женщины, поступившей в НИИ в тяжелом состоянии с повреждениями грудной клетки и легкого, развился пневмоторакс. Она находится в шоковой операционной.

Еще один мужчина с легкими травмами кисти сейчас находится в нормальном состоянии, его готовы отпустить.

Ранее сообщалось, что сперва нападавший кидался в торговом зале бутылками, после чего снял с витрины нож и стал бросаться на окружающих. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

фото: ЗАКС.Ру