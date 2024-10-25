"Фонтанка": Неизвестный ранил посетителей "Окея" в Московском районе

Посетители гипермаркета "Окей" на проспекте Космонавтов пострадали от нападения агрессивного мужчины, сообщила 25 октября "Фонтанка". Нападавший бросался на них с ножом, к настоящему моменту он задержан.

Как пишет издание со слов читателя, сперва мужчина кидался в торговом зале бутылками, после чего снял с витрины нож и стал бросаться на окружающих.

В результате инцидента пострадали как минимум четыре человека, сообщило издание. По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", пострадали шесть человек, одну из потерпевших в тяжелом состоянии увезли в карете скорой помощи.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Петербургу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По информации ведомства, с места происшествия с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четыре человека.

UPD: По данным петербургского комитета по здравоохранению, в результате инцидента пострадали пять человек, они доставлены в больницу № 26 и в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Один из потерпевших находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще четырех человек оценивают как тяжелое. Нападавший также госпитализирован. Оказание помощи пострадавшим контролируется комздравом.

Фото: ЗАКС.Ру