В Госдуме рассказали о разработке мобильного комплекса для тестирования мигрантов

В России разработали мобильный комплекс, позволяющий проводить тестирование мигрантов без участия специалистов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире "Дума ТВ" 25 октября.

Нилов пояснил, что система может собирать отпечатки пальцев, сканировать и проверять документы на актуальность. Разработанный комплекс позволяет тестировать мигрантов как на территории России, так и дистанционно, используя компьютер, подключенный к российским базам данных, без непосредственного контакта с операторами.

Он добавил, что граждан, содействующих нелегальной миграции, следует привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что фиктивные браки не будут помогать мигрантам при получении разрешения на временное проживание.

фото: ЗАКС.Ру