Зеленые зоны Петербурга расширят на 285 гектаров

Правительство Петербурга представило законопроект с обновленным перечнем территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) по итогам инвентаризации за 2023 год, сообщили 25 октября в пресс-службе Смольного.

Всего добавят 143 новые зеленые зоны, увеличив общее количество ЗНОП до 7919 и расширив их суммарную площадь на 285 гектаров. В 17 районах обеспеченность зелеными насаждениями возрастет, в Адмиралтейском останется на прежнем уровне. Включены также участки, освобожденные от незаконных построек, такие как территории на 1-й Советской улице и на берегу реки Смоленки.

В проект вошли благоустроенные зоны по программе "Формирование комфортной городской среды", например, сквер Петра и Февронии. После согласования документ внесут на рассмотрение в Законодательное Собрание.

фото: ЗАКС.Ру