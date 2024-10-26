ЗакС рассмотрит проект о продлении приостановки действия положений закона о КРТ

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о продлении до 2026 года приостановки действия положений закона о комплексном развитии территорий, следует из данных на сайте петербургского парламента.

Проект предусматривает приостановку до 1 января 2026 года отдельных положений закона "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге", касающихся комплексного развития территорий города. Сейчас приостановка действует до начала 2025 года.

Авторами проекта выступили все шесть фракций ЗакСа.

В частности, продлевается приостановка действия порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, порядка реализации решений о комплексном развитии и предельного срока проведения общих собраний собственников неаварийных домов.

"Принятие проекта закона Санкт-Петербурга связано с проработкой Законодательным собранием Санкт-Петербурга возможности корректировки федерального законодательства по вопросам комплексного развития территорий", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Необходимость годичной отсрочки в ЗакСе обусловлена поправками в проект федерального закона о внесении изменений в законодательные акты касательно КРТ, следует из текста пояснительной записки. Постановление о корректировке законопроекта было принято петербургскими депутатами месяцем ранее, 25 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру