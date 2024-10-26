На охрану здания ЗакСа потратят до 30,5 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на оказание услуг по охране Мариинского дворца, следует из данных на портале госзакупок. Подрядчику готовы выделить до 30,5 млн рублей за семь месяцев работы.

Согласно техническому заданию, за предоставляемые деньги подрядчик должен будет охранять здание ЗакСа в период с полуночи 1 декабря по 30 июня 2025 года включительно. На части постов охрана должна осуществляться круглосуточно, на других — в соответствии с режимом их работы.

От исполнителя контракта, в частности, требуется наличие собственной оружейной комнаты, а также разрешения на хранение и использование оружия.

"Для обеспечения единовременной смены 12 постов (в будний день) требуется 24 единицы оружия + 2 единицы оружия на дополнительные посты в дни заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга (среда или другой день недели в случае переноса дня заседаний)", — говорится в описании объекта закупки.

Всего для обеспечения охраны здания предусматривается 26 единиц оружия без учета вооружения групп быстрого реагирования, дежурной части и иных сотрудников подрядчика. Также предусматривается возможность предоставления охране автоматического оружия при несении службы в усиленном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру