Напавший на посетителей "Окея" остается под медицинским присмотром

Напавший на посетителей гипермаркета "Окей" в Петербурге находится под охраной в НИИ имени И. И. Джанелидзе, проведение следственных действий с ним остается невозможным, сообщил 26 октября ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по городу.

"Пока по медицинским показаниям проведение следственных действий с нападавшим невозможно, выставлен пост охраны в больнице, вопрос отложен до понедельника", — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, днем 25 октября он нанес ножевые ранения посетителям магазина.

Петербургский комитет по здравоохранению сообщил о госпитализации пятерых пострадавших при нападении, шестым стал сам агрессор. Спустя несколько часов после происшествия стало известно о том, что двое потерпевших были прооперированы. По словам директора НИИ имени Джанелидзе Вадима Мануковского, нападавший пребывал в "остром психозе", также у него были выявлены колото-резаные ранения кистей рук.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram (скриншот видео)