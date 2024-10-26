Чечина станет героем очередной "прямой линии" 31 октября

В следующий четверг, 31 октября, состоится "прямая линия" с вице-губернатором Натальей Чечиной, анонсировал глава Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Объявленная двумя месяцами ранее беседа с чиновницей была отменена.

"Вопросы на прямую линию с Натальей Чечиной можно оставить в личных сообщениях группы правительства или по телефону 246-79-49", — говорится в опубликованном посте.

Чечина курирует в Смольном работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по социальной политике и комитета территориального развития. Также она контролирует работу городского управления социального питания.верга

Трансляция должна стартовать в прямом эфире в четверг в 20:00. Смотреть ее можно будет в группе правительства Петербурга во "ВКонтакте" или же на телеканале "Санкт-Петербург".

Проведение "прямых линий" с вице-губернаторами возобновили в июле после перерыва. В конце лета объявлялось, что Чечина выступит в эфире 22 августа, однако позже беседу перенесли.

Фото: ЗАКС.Ру