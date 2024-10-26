Сопредседателем СРЗП может стать участник СВО

Освободившееся место сопредседателя "Справедливой России — За правду" может занять доброволец специальной военной операции Руслан Татаринов, сообщил 26 октября председатель партии Сергей Миронов. Предполагается, что он займет место Геннадия Семигина.

"На пост второго сопредседателя я предлагаю кандидатуру другого нашего дорогого соратника — Руслана Татаринова. Это полковник Росгвардии, который в ноябре 2022 года ушел добровольцем на СВО, до этого занимал пост главы аппарата нашей фракции в ГД", — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик выразил надежду на то, что однопартийцы поддержат его предложение и на съезде партии в 2025 году кандидатура Татаринова в качестве сопредседателя будет утверждена.

Устав СРЗП предусматривает наличие трех сопредседателей во главе партии. Об уходе Семигина с занимаемого поста стало известно днем в субботу. Во главе партии остаются Миронов и писатель Захар Прилепин.

Фото: spravedlivo.ru