Жильцов дома на Дунайском проспекте эвакуировали из-за пожара в квартире

В Московском районе Петербурга произошёл пожар, который потребовал эвакуации жильцов дома на Дунайском проспекте. Сигнал о возгорании в квартире дома №3 поступил в региональное управление МЧС 26 октября в 20:24.

По прибытии пожарные обнаружили, что огонь охватил всю площадь одной из комнат трёхкомнатной квартиры размером 16 квадратных метров. Локализовать открытое пламя удалось к 21:56 благодаря усилиям 17 спасателей и четырёх единиц техники.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако из зоны возгорания были эвакуированы два человека, сообщили в МЧС.

Напомним, что по предупреждению МЧС сегодня, 27 октября, в Ленобласти можно будет столкнуться с гололедицей.

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