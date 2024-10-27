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Новости 13:25

Беглов контролирует происходящее после аварии на площади Восстания

фото ЗакС политика Беглов контролирует происходящее после аварии на площади Восстания

В центре Петербурга на площади Восстания произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба администрации города. Полученные травмы оцениваются как средней степени тяжести. 

На место происшествия через четыре минуты прибыли семь бригад скорой помощи. Двоих детей с травмами средней тяжести доставили в детскую городскую больницу им. Раухфуса, откуда позже отпустили домой. Ещё одному ребёнку с ушибом ноги помощь была оказана на месте.

Семеро взрослых с травмами средней тяжести были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Еще 15 пострадавших от госпитализации отказались.

По предположению МЧС, у водителя автобуса перед ДТП резко ухудшилось самочувствие.

В Смольном отметили, что ситуация находится под контролем губернатора Александра Беглова.

скриншот ГУ МВД по Петербургу


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