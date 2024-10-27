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Новости 16:33

Подачу воды временно приостановили в Кингисеппском районе

фото ЗакС политика Подачу воды временно приостановили в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленинградской области временно приостановили подачу холодной воды жителям одного из поселков из-за аварийных работ.

Как сообщили в Леноблводоканале, в поселке Кингисеппский Большелуцкого сельского поселения был обнаружен дефект на скважине. В связи с этим с 11:00 в поселке отключили водоснабжение. Без воды остались 11 многоквартирных домов, три социальных объекта и котельная.

До 19:00 для жителей организован подвоз воды по двум адресам: 

— площадь у здания администрации (дом №21);

— парковка у школы (дом №13).

Также заявки на подвоз воды можно оставить по телефону диспетчера: 8 (81374) 3-14-11.

Кроме того, сегодня было восстановлено водоснабжение на улицах Школьной и Комсомольской в Бокситогорске, где накануне также произошла авария на водопроводе.

фото: Unsplash


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