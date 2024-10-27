Подачу воды временно приостановили в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленинградской области временно приостановили подачу холодной воды жителям одного из поселков из-за аварийных работ.
Как сообщили в Леноблводоканале, в поселке Кингисеппский Большелуцкого сельского поселения был обнаружен дефект на скважине. В связи с этим с 11:00 в поселке отключили водоснабжение. Без воды остались 11 многоквартирных домов, три социальных объекта и котельная.
До 19:00 для жителей организован подвоз воды по двум адресам:
— площадь у здания администрации (дом №21);
— парковка у школы (дом №13).
Также заявки на подвоз воды можно оставить по телефону диспетчера: 8 (81374) 3-14-11.
Кроме того, сегодня было восстановлено водоснабжение на улицах Школьной и Комсомольской в Бокситогорске, где накануне также произошла авария на водопроводе.