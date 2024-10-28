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Новости 11:28

ЛДПР предложила закон против отказов в работе для женщин без детей

фото ЗакС политика ЛДПР предложила закон против отказов в работе для женщин без детей

ЛДПР предлагает внести в Госдуму законопроект, который направлен на устранение дискриминации женщин при трудоустройстве, в частности, по причине отсутствия детей. Об этом 28 октября сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, указано, что законопроект предусматривает запрет на дискриминацию женщин при приеме на работу из-за отсутствия детей, а также устанавливает запрет на досрочный отзыв из отпуска по уходу за ребенком и добавляет другие механизмы защиты для матерей с детьми до трех лет. Планируется внесение этих изменений в Трудовой кодекс РФ.

Нилов отметил, что депутаты ЛДПР уделяют постоянное внимание вопросам защиты трудовых прав женщин.

Недавно Нилов рассказывал о разработке мобильного комплекса, позволяющего тестировать мигрантов без участия специалистов.

фото: ЗАКС.Ру


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