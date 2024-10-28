Депутат Хамитов объяснил необходимость кешбэка за спортинвентарь для детей

Всем желающим, а не только людям с высокими доходами, должна быть доступна возможность заниматься спортом, заявил 28 октября заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов в интервью "Парламентской газете".

Он сообщил, что работает над инициативами, предусматривающими введение кешбэка для родителей за покупку спортивного инвентаря и формы для занятий детей в секциях, а также выдачу специальных сертификатов для оплаты дополнительных тренировок.

Хамитов напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу привлечь к 2030 году 70 процентов населения страны к массовому спорту. Для достижения этого показателя, подчеркнул он, важно, чтобы возможность заниматься различными видами физической активности была доступна для всех, а не только для тех, кто имеет высокий доход.

По словам политика, существует множество примеров, когда выдающиеся спортсмены выходили из малообеспеченных семей. Однако, как отметил Хамитов, многие бизнесмены забывают, что существуют вещи, которые нельзя измерить деньгами. Поэтому необходимо рассмотреть возможность введения кешбэка для родителей за покупку спортивного инвентаря и формы для детей. Размер суммы для возврата еще предстоит обсудить с профильными ведомствами.

фото: ЗАКС.Ру