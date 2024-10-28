Первый дилерский центр китайских грузовиков Shacman появится в Петербурге

Официальный поставщик запчастей для китайских грузовиков Shacman в России, ООО "Большегрузсервис СПб", откроет первый дилерский центр бренда в Петербурге, сообщают 28 октября "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на гендиректора компании Дениса Чеботова.

Чеботов уточнил, что центр будет включать шоурум, сервисную и производственную зоны общей площадью около шести тысяч квадратных метров в промышленном парке "Софийский", а на производственной зоне будут выпускать надстройки для автомобилей, такие как краны и лесовозы. Проект реализуется по техническому заданию Shacman и готов на 80%.

Компания планирует продавать не менее тысячи китайских грузовиков в год, каждый из которых стоит от восьми до десяти миллионов рублей, ориентируясь на сокращение конкуренции с европейскими марками.

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