Оставленный на зарядке пауэрбанк стал причиной пожара в Кингисеппе

В Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар из-за оставленного под подушкой заряжающегося пауэрбанка. Пламя охватило десять квадратных метров квартиры, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал "МЧС России" 28 октября.

МЧС напомнило, что зарядка мобильных устройств и пауэрбанков ночью может быть опасной, так как длительное подключение к сети приводит к нагреву аккумуляторов, что может стать причиной возгорания. Специалисты советуют не оставлять такие устройства под подушкой.

26 октября в результате другого пожара на Дунайском проспекте пришлось эвакуировать двух жителей.

фото: МЧС России