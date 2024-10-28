В Госдуме рассмотрят предложение об использовании маткапитала в любое время

Депутаты и сенатор от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу РФ законопроект. Он предлагает распространить возможность реализации права на использование средств материнского капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами. Соответствующая информация была размещена на сайте Госдумы 28 октября.

Изменение предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В документе отмечается, что сейчас право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения или усыновления, но может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, за исключением ряда случаев вроде первоначального взноса или погашения ипотеки.

фото: ЗАКС.Ру