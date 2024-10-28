В МО № 54 с нарушениями приняли работы по благоустройству

Прокуратура Невского района выявила нарушения законодательства в контрактной системе при проверке деятельности МО № 54, сообщили в пресс-службе ведомства 28 октября. Оказалось, что муниципалы приняли у подрядчика работы по благоустройству и озеленению, которые не соответствовали требованиям закупки. Контракт был заключен в апреле 2024 года.

"Так, качество выполненных подрядчиком работ на площади более 2 тыс. кв. м не соответствует предъявляемым требованиям. Несмотря на это, работы были приняты и оплачены муниципальным образованием в полном объеме", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство направило представление в адрес местной администрации МО № 54. Сейчас обращение уже рассмотрено и удовлетворено.

Ранее прокуратура пришла с замечаниями в МО "Константиновское" из-за неудовлетворительного состояния детской площадки.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру