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Новости 15:08

Комитет Госдумы поддержал возможность региональных скидок на штрафы за нарушения

фото ЗакС политика Комитет Госдумы поддержал возможность региональных скидок на штрафы за нарушения

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал инициативу петербургского Заксобрания о возможности введения региональных скидок по административным штрафам при условии их своевременной уплаты, сообщил 28 октября депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Внесенный проект касался непосредственно штрафов за неоплату парковки, однако, по словам депутата, комитет счел нужным расширить границы применения инициативы.

Проект поступил на рассмотрение Госдумы в конце минувшего июля. В соответствии с инициативой, регионам предлагается дать право устанавливать скидки на штрафы за неоплаченную парковку в размере 50 % в том случае, если нарушитель выплачивает их в течение 20 дней со дня вынесения постановления о взыскании.

"Комитет ГД РФ предложил распространить этот правовой механизм не только на нарушения, связанные с неуплатой парковки, но и на другие административные составы, предусмотренные законодательством субъектов Российской Федерации", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Предположительно, его рассмотрение может состояться на пленарном заседании ГД 12 ноября, отметил Цивилев.

Фото: ЗАКС.Ру


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