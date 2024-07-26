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Новости 15:28

В Госдуму внесен законопроект о скидках на штраф за неуплату парковки

фото ЗакС политика В Госдуму внесен законопроект о скидках на штраф за неуплату парковки

Проект, который позволит регионам вводить скидки на штраф за неоплату парковки, 26 июля внесен в Госдуму сообщает "Фонтанка.ру". Его готовили в Законодательном собрании Петербурга.

Согласно тексту законопроекта с сайта Госдумы, субъекты РФ смогут устанавливать скидку в  50% от суммы штрафа за неоплату платной парковки при погашении в течение 20 дней. На сегодняшний день порядок исполнения штрафов может быть установлен только на федеральном уровне. Принятие законопроекта позволит унифицировать правоприменительную практику по административным правонарушениям, резюмируется в пояснительной записке.

Эта инициатива, подготовленная депутатами Всеволодом Беликовым, Антоном Соловьевым, Алексеем Макаровым, Алексеем Цивилевым, Андреем Рябоконем из "Единой России", была внесена в ЗакС Петербурга в ноябре 2023 года. Принят за основу документ был в апреле 2024 год.  

"По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями ПДД. Но если быструю оплату штрафа за нарушение ПДД федеральный законодатель стимулирует скидкой и люди платят, то в случае с платной парковкой у регионов такой возможности нет", - комментировал ранее инициативу Беликов. 

Изначально похожий проект о скидках при своевременной уплате штрафов за парковку разрабатывался фракцией "Яблока", как уже рассказывал ЗАКС.Ру

фото ЗАКС.Ру


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