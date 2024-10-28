На конкурс на реконструкцию троллейбусного парка не подали ни одной заявки

Конкурс на реконструкцию троллейбусного парка на Сызранской улице не состоялся из-за отсутствия заявок. Протокол итогов опубликован 28 октября на сайте госзакупок, на него обратила внимание "Фонтанка".

Проект предусматривал реконструкцию депо на улице Сызранской, 15, для работы с троллейбусами с увеличенным автономным ходом, при начальной стоимости контракта 2,5 млрд рублей.

Здание депо, которому почти 85 лет, считается старейшим в городе, но с начала 2010-х годов здесь не выпускают транспорт — на Сызранской теперь расположено управление "Горэлектротранса", а обслуживание троллейбусов перенесено в парк на Ленинском проспекте.

Комментариев от предприятия о повторном объявлении конкурса пока не поступало.

фото: ЗАКС.Ру