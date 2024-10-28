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Новости 16:21

На конкурс на реконструкцию троллейбусного парка не подали ни одной заявки

фото ЗакС политика На конкурс на реконструкцию троллейбусного парка не подали ни одной заявки

Конкурс на реконструкцию троллейбусного парка на Сызранской улице не состоялся из-за отсутствия заявок. Протокол итогов опубликован 28 октября на сайте госзакупок, на него обратила внимание "Фонтанка".

Проект предусматривал реконструкцию депо на улице Сызранской, 15, для работы с троллейбусами с увеличенным автономным ходом, при начальной стоимости контракта 2,5 млрд рублей. 

Здание депо, которому почти 85 лет, считается старейшим в городе, но с начала 2010-х годов здесь не выпускают транспорт — на Сызранской теперь расположено управление "Горэлектротранса", а обслуживание троллейбусов перенесено в парк на Ленинском проспекте.

Комментариев от предприятия о повторном объявлении конкурса пока не поступало.

фото: ЗАКС.Ру


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