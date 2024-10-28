"Дом Радио" временно переехал в Дом Беггровых на Невском проспекте

В ноябре центр культуры и искусств "Дом Радио" начнет мероприятия на новой временной площадке в Доме Беггровых на Невском, 62, сообщает 28 октября MR7. Основное пространство на Итальянской, 27, закрыто на реставрацию до конца 2026 года.



Первым событием станет концерт-энигма "musicAeterna" под управлением Теодора Курентзиса 16 ноября, за ним последуют три показа проекта "Ночные бдения", посвященного французскому поэту Ивану Голлю.



Программа включает мистерии Бикапо, телесные практики Пляс, вокальные занятия Распев с хором "musicAeterna", а также спектакли "musicAeterna Αθεατρον", концерты и проекты, посвященные теме электричества в рамках Лаборатории экспериментального звука.

фото: ЗАКС.Ру