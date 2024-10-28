Кабмин обновил правила признания домов аварийными

Правительство РФ обновило правила признания многоквартирных домов аварийными: теперь дом будет считаться аварийным только в случае неудовлетворительного состояния всего здания, а не отдельных элементов, сообщили 28 октября в Минстрое РФ.

Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов уточнил, что аварийность нужно подтверждать поверочными расчетами по ГОСТу. Для одно- и двухэтажных домов введен упрощенный порядок признания аварийности без сложных исследований.

Теперь обследования смогут проводить только специализированные организации, а заключение заверяется сотрудником из национального реестра специалистов. Обновленные правила, утвержденные по поручению президента Владимира Путина, ускорят расселение домов, нуждающихся в этом в первую очередь. С 2019 года из аварийного жилья в России расселили 750,67 тыс. человек, освободив 12,67 млн кв. м жилой площади.

фото: ЗАКС.Ру