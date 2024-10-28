Бельский завел собаку

Семья председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского завела собаку, рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда" супруга спикера Виктория Бельская. Обязанности по уходу за питомцем легли на жену спикера.

- Еще собаку сейчас завели огромную. Это еще один "ребенок". Просто огромную. Все умоляли на коленях. Собака теперь все время с мамой, потому что дома только мама. Все ушли на работу, в школу, все прибегают вечером целуют эту собаку, она там с кем-то спит, с кем-то целуется, но целыми днями мама с ней, - рассказала Бельская.

До недавнего времени у Бельских была лишь черепашка, которая иногда теряется во время прогулок.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о четвероногих друзьях лидеров фракций в городском парламенте. Например, у вице-спикера Павла Иткина есть собака породы бишон-фризе по кличке Кевин.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру