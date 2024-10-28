Детский сад в Павловске возобновил работу после вспышки сальмонеллеза

После массового отравления сальмонеллой в детском саду № 23 в Павловске на лечении с острой кишечной инфекцией остаются 11 детей. Остальные малыши 28 октября вернулись в группы, сообщили "Фонтанке" в администрации Пушкинского района.

Первые случаи заболевания зарегистрировали 16 октября. Сейчас под наблюдением врачей находятся 11 детей в возрасте от 3 до 6 лет и три сотрудника детсада.

С 21 по 25 октября детский сад был закрыт на карантин. С 28 октября учреждение вновь открылось для посещения, и дети вернулись к занятиям. Причины возникновения инфекции продолжают выяснять.

Ранее сообщалось, что 21 октября Роспотребнадзор зарегистрировал 17 случаев кишечной инфекции в этом детском саду, а на следующий день появились сведения еще о семи случаях. В анализах у заболевших детей и сотрудников была обнаружена сальмонелла.

фото: ЗАКС.Ру