Таксистам планируют разрешить краткосрочные страховки

Таксистам предложили разрешить краткосрочные договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 28 октября председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и член комитета Николай Цед.

С 1 сентября закон обязывает всех перевозчиков, включая такси, заключать договоры ОСГОП для защиты пассажиров и передавать информацию о них в органы власти. Сейчас договоры ОСГОП должны действовать минимум год, что неудобно для таксистов, работающих временно.

Новый проект позволяет заключать ОСГОП на сроки от 10 дней, делая страхование более гибким. В случае принятия поправки вступят в силу через 180 дней после публикации.

фото: ЗАКС.Ру