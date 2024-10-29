В Госдуме предложили сделать цены на авиабилеты фиксированными

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что цены на авиабилеты должны быть фиксированными, а не динамическими. Он призвал правительство и ФАС поддержать эту инициативу, сообщило РИА "Новости" 29 октября.

По мнению Хамзаева, увеличение стоимости билетов по мере приближения рейса негативно сказывается на обычных пассажирах, особенно тех, кто летит по срочным причинам, таким как похороны или лечение.

Хамзаев подчеркнул, что авиакомпании по-прежнему завышают цены, и это нужно законодательно запретить. По информации "Парламентской газеты", летом рост цен на билеты превысил 20%, поэтому обе палаты парламента взяли этот вопрос на контроль: председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил следить за стоимостью внутренних перелетов, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала сенаторам продолжать мониторинг цен, взаимодействовать с Минтрансом и предлагать решения.

Напомним, что в первой половине октября Хамзаев предложил штрафовать родителей за употребление алкоголя их детьми.

фото: ЗАКС.Ру