Здания оптического института Вавилова снова не удалось продать

Комплекс зданий Государственного оптического института имени Сергея Вавилова (ГОИ) на Кадетской линии снова не удалось продать из-за отсутствия заявок. Торги, назначенные на 28 октября, признаны несостоявшимися, как указано на сайте компании "РТ-Капитал" — дочернего предприятия Ростеха, организовавшего продажу.

Первая попытка продать здания института и участок площадью два гектара за три миллиарда рублей была предпринята в сентябре, но тогда также не нашлось покупателей. Повторные торги с той же стартовой ценой проводились в формате публичного предложения, что позволяло снизить цену максимум до 2,86 миллиарда рублей.

фото с сайта КГИОП