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Новости 12:06

Здания оптического института Вавилова снова не удалось продать

фото ЗакС политика Здания оптического института Вавилова снова не удалось продать

Комплекс зданий Государственного оптического института имени Сергея Вавилова (ГОИ) на Кадетской линии снова не удалось продать из-за отсутствия заявок. Торги, назначенные на 28 октября, признаны несостоявшимися, как указано на сайте компании "РТ-Капитал" — дочернего предприятия Ростеха, организовавшего продажу.

Первая попытка продать здания института и участок площадью два гектара за три миллиарда рублей была предпринята в сентябре, но тогда также не нашлось покупателей. Повторные торги с той же стартовой ценой проводились в формате публичного предложения, что позволяло снизить цену максимум до 2,86 миллиарда рублей.

фото с сайта КГИОП


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