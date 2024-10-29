Горизбирком направит в ЗакС отчеты о расходовании средств на прошедших выборах

Петербургская избирательная комиссия направит в Заксобрание отчеты по расходованию бюджетных средств на прошедших в сентябре выборах губернатора и довыборах в ЗакС по 18-му округу. Поручения об этом были приняты членами ГИК на заседании 29 октября.

Основные параметры расходования средств городской казны для проведения выборов озвучил глава избирательной комиссии Максим Мейксин. Всего из казны Петербурга на проведение выборов губернатора было выделено 2,04 млрд рублей, фактические расходы составили 1,8 млрд рублей, следовало из его слов. Остаток неизрасходованных средств составил 238,8 млн рублей, они подлежат возвращению в бюджет.

На проведение довыборов в ЗакС город ассигновал 27,7 млн рублей, фактически из этой суммы потратили 25,6 млн рублей. Остаток, подлежащий возврату, составил 2,1 млн рублей.

В обоих случаях поручения были приняты 11 голосами "за" при одном воздержавшемся.

— Отчеты поступят в Законодательное собрание, это может случиться сегодня. Мы будем считать, что у нас официально закончилась большая выборная кампания, которая проходила в Единый день голосования, — подвел итоги обоих голосований в конце заседания Мейксин.

В ходе Единого дня голосования в Петербурге 6-8 сентября прошли выборы губернатора, довыборы в ЗакС и выборы в 110 муниципалитетах. По итогам выборов главы города на второй срок в Смольном остался Александр Беглов, шедший от "Единой России". Довыборы в ЗакС завершились победой медиаменеджера Александра Малькевича, который также баллотировался от ЕР.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру