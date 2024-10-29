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Новости 13:29

Расследование дела о взрыве газа на стройке детского сада завершено

фото ЗакС политика Расследование дела о взрыве газа на стройке детского сада завершено

В Приморском районе Петербурга будут судить 29-летнего местного жителя, действия которого привели к гибели одного человека и травмам еще двоих при строительстве детского сада, сообщает 29 октября пресс-служба городской прокуратуры.

Трагедия произошла летом 2024 года. Обвиняемый, ответственный за пожарную безопасность, поручил троим работникам покрасить стены в подвале, где незаконно хранились шесть газовых баллонов. В ходе работ произошла разгерметизация одного из баллонов, вызвавшая взрыв. Один рабочий позже скончался в больнице, еще двое получили тяжелые травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ). Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд для рассмотрения.

Похожая на описанную прокуратурой история произошла на стройке детсада на Глухарской улице - взорвался газовый баллон. Трех исполнителей работ пришлось госпитализировать. 

фото: ЗАКС.Ру


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