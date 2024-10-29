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Новости 13:56

Водителю автобуса назначили запрет определенных действий после ДТП на площади Восстания

фото ЗакС политика Водителю автобуса назначили запрет определенных действий после ДТП на площади Восстания

Куйбышевский суд Петербурга избрал меру пресечения водителю автобуса, который устроил массовое ДТП на площади Восстания, запретив ему управлять транспортом на время следствия, сообщила 29 октября объединенная пресс-служба судов города.

Прокуратура поддержала ходатайство о запрете определенных действий в отношении Мурата Желдашева, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).  

Следствие установило, что 27 октября Желдашев, управляя автобусом, столкнулся с несколькими автомобилями на площади Восстания, что привело к травмам у 10 человек. Повреждения у двоих из пассажиров расцениваются как причененный тяжкий вред здоровью. ГСУ СК возбудило дополнительное дело по статье об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В "Пассажиравтотрансе" сообщили, что водитель потерял сознание перед аварией, хотя имел десятилетний стаж безаварийной работы и прошел обязательный медосмотр перед выходом на линию.

Напомним, оказание помощи пострадавшим в аварии находилось под контролем губернатора Петербурга Александра Беглова.

фото пресс-службы прокуратуры


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