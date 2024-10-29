Мировой судья рассмотрит дело в отношении водителя упавшего в Мойку автобуса

Петербургская прокуратура сообщила 29 октября о том, что утвердила обвинительное заключение по делу о фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 322.3 УК РФ) в отношении Рахматшоха Курбонова. На прошлой неделе фигурант выслушал приговор по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), возбужденному после падения в Мойку пассажирского автобуса, которым он управлял.

По версии следствия, в период с апреля 2022 года по май 2024 года Курбонов за деньги фиктивно поставил на миграционный учет 46 иностранцев в своей квартире по проспекту Металлистов.

"После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка № 56 для рассмотрения по существу", — сообщили в прокуратуре.

О возбуждении в отношении Курбонова дела в связи с фиктивной постановкой мигрантов на учет стало известно 12 мая. За два дня до этого автобус, за рулем которого он сидел, упал в Мойку с Поцелуева моста. В результате трагедии погибли семь пассажиров. Выжить смогли только два человека, одним из которых стал сам водитель.

В пятницу, 25 октября, Октябрьский районный суд приговорил Курбонова к шести годам лишения свободы по делу о нарушении ПДД. Также водителю запретили управлять транспортом в течение 2,5 года.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга