В Калининском районе открыли сквер Расула Гамзатова

В Калининском районе после реконструкции открыли 29 октября сквер Расула Гамзатова со скульптурной группой "Журавли", сообщили в администрации губернатора Петербурга. Участие в церемонии приняли глава Петербурга Александр Беглов и дочь поэта Салихат Гамзатова.

"Сквер находится на территории, где в годы войны проходила линия обороны блокадного Ленинграда. Противотанковые бетонные надолбы стали частью нового общественного пространства", — говорится в сообщении Смольного.

В своем выступлении Беглов назвал памятник "данью уважения великому поэту, чье творчество и сегодня вдохновляет людей всех поколений". Появление на карте города сквера имени Гамзатова стало значимым для всех почитателей творчества автора, отметил губернатор.

Общая площадь общественного пространства составляет около трех гектаров. На этой территории разместили зоны отдыха для детей и взрослых, в том числе два игровых комплекса для маленьких горожан. Также в сквере проложили мощеные пешеходные дорожки и оборудовали автомобильные и велосипедные парковки, а заодно высадили 248 деревьев и более шести тысяч кустарников.

О том, что безымянный сквер получит имя Гамзатова, стало известно в январе 2023 года. Зеленая зона располагается на улице Руставели к востоку от пересечения с проспектом Луначарского.

Фото: gov.spb.ru