В Петербурге по итогам рейда повестки получили 30 натурализованных россиян

По итогам прошедшего рейда в Петербурге 30 натурализованных россиян получили повестки в военкомат, сообщили 29 октября в пресс-службе Росгвардии. Еще 45 человек ждет административная ответственность за нарушение миграционного законодательства.

В проведении рейда приняли участие бойцы ОМОН "Бастион" Росгвардии. Целью проверочных мероприятий назвали выявление нелегальных мигрантов вкупе с нарушителями правил постановки на воинский учет из числа недавно получивших российские паспорта граждан.

"Проверено более 250 иностранцев, большинство из них находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях. Однако были выявлены 45 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство", — говорится в распространенном сообщении.

Иностранцев с наиболее грубыми нарушениями миграционного законодательства ожидает выдворение из России с запретом повторного въезда в страну на несколько лет, добавили в Росгвардии.

Ранее стало известно о лишении в Петербурге 11 человек российского гражданства за нарушения при постановке на воинский учет.

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ