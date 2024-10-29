"Мостотрест" предупредил автомобилистов о возможной гололедице

Понижение температуры на рубеже октября и ноября чревато появлением первого льда на дорогах, предупредили в "Мостотресте". В первую очередь, это актуально для мостов и путепроводов, которые покрываются льдом раньше из-за открытости ветрам, следует из распространенного 29 октября сообщения.

"Сталь и бетон — основные строительные материалы современных транспортных сооружений — обладают хорошей теплопроводностью и остывают значительно быстрее поверхности земли", — отметили в учреждении.

Лед может быть незаметен на проезжей части, особенно в случае, если он прикрыт тонким слоем снега. В связи с этим мосты и путепроводы в первую очередь обрабатывают противогололедными материалами. В то же время безопасность на дорогах в первую очередь зависит от водителей, добавили в "Мостотресте" и призвали автомобилистов быть внимательными при движении по переправам и снижать скорость при въезде на них.

Ранее стало известно о переходе дорожных служб в Ленобласти на усиленный режим работы в ожидании ухудшения погодных условий. В последние два дня в регионе возможны дожди, а также выпадение мокрого снега.

Фото: ЗАКС.Ру